„ISSAND... SA OLED ENDISELT NAGU RASE.“ Naiste treener Kirsti Vaikla: kehad on erinevad ja see on okei!

Naiste treeneril Kirsti Vaiklal on kõrini sellest, et sotsiaalmeedia filtritest pimestatuna oodatakse, et igal äsja sünnitanud naisel on taastunud lame kõht ja endine vorm. Kaks last sünnitanud Kirsti oma venitusarme ei häbene: „Vastupidi, need tekitavad täiega võimsat tunnet!“