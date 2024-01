VÕRGUBEEBI PÄEVIK | On palju, mille üle tänulik olla. Alustades sellest, et meil on nii ilus talv ja kasvatame oma lapsi vabas riigis

Möödunud aasta lõpp ei olnud erinevatel põhjustel mu jaoks kõige lihtsam. Ma ei leidnud oma keha ja vaimuga absoluutselt kontakti – jätsin treeningud mõneks ajaks pooleli ja sõin kõike, mis tegelikult enesetunne halvemaks tegi. Suhkrutest burgeriteni välja. Ma ei ütle, et see on super halb, aga liigne kogus kohe kindlasti on ja seda ma ka tegin