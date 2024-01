KÕIGIL ON TÄNAPÄEVAL MINGI DIAGNOOS?! Psühholoog Rebecca Põldma: kiiresti muutuvas maailmas elabki tavainimene justkui teadmatuses ja pingeseisundis

Psühholoog ja perenõustaja Rebecca Põldma tegeleb põhiliselt ärevushäirete, depressiooni ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) inimestega. Ta tunnistab, et vaimseid probleeme diagnoositakse aasta-aastalt aina rohkem. „Praktikas kuuleb palju väljendit „enne Covidit“, mis näitab seda, kui laastava mõjuga oli pandeemia inimeste vaimsele tervisele. Sinna otsa kogu maailmas toimuv ning on üsna loogiline, et inimeste vaimne tervis kannatab.”