VAENUST LEPPIMISENI! Noor naine pihib: „Otsustasin oma vanemaid enda traumades mitte süüdistada. Läksime hoopis koos teraapiasse.“

„Mõtlen siiani, et kui ma poleks ise neile andeks andnud, siis me ilmselt ei suhtleks siiani. Tänu teraapiale sain ühel hetkel aru, et süüdistamine ei õpeta mind armastama,“ jagab oma lugu noor naine Kaisa, kes ei kogenud vanemate armastust. Alles teraapias sai ta teada, miks vanemad teda nõnda kasvatasid.