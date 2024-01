VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Uue aasta kriis, tõbisena alanud jaanuar ja mure lapse pärast

Olen viimasel ajal veidi vaiksem olnud, sest oleme terve selle aasta alguse olnud haiged. Vaikselt on jama möödumas, kuid tunnen oma sees nõmedat ärevust ja vajadust muutuste järgi. Võib-olla on see uue aastaga kaasnev segadus? Otsustage ise.