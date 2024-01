VÄRVIDEL JA MUSTRITEL POLE SUGU! „Igaüks võib kanda mis tahes värvi. Mind ei hirmuta ka kleit poisi seljas.“

Tütarde vanemad kuulevad alatihti kommentaare, et mõni riideese on poisilik ega kõlba tüdruku selga. Poegade vanemad saavad aga noomida, et õige mees ikka roosat ei kanna ja see on maailma lõpp, kui poiss proovib naljapärast kleiti selga panna. Neli ema räägivad suud puhtaks, mida nad sellisest ühiskondlikust survest arvavad.