OHTLIKU MÜÜDI KUMMUTAMINE! Spetsialist Sandra Palm julgustab: logopeed saab aidata ka nooremaid kui kolmeaastasi lapsi

Sandra toonitab, et enne kui laps end verbaalselt väljendama hakkab, peaks olemas olema terve rida kõne-eelseid oskuseid. „Näiteks ühistähelepanu olemasolu või žestide kasutamine – need mõlemad eeldavad lapse suhtlussoovi. Esimesed sõnad peaksid ilmuma umbes aastaselt. Kui laps pole aastaselt üldse kasutanud silbilist lalinat, näiteks tä-tä-tä, siis ei ole see hea märk,” selgitab logopeed. Samuti peaks aastane laps hakkama mõistma igapäevaseid sõnu ja tuttavaid korraldusi.