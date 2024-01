AINA MENUKAM AMET | Sünnitoetaja Külli-Carmen: iga naine väärib sünnituse juurde doulat, kes sobib just temaga

„Mida doula täpselt teeb, sõltub perekonna vajadusest. Leidub neid, kes vajavad hetki, kui keegi saaks olla beebiga, et ema saaks enda eest hoolitseda. On ka neid, kes vajavad abi koduga – söögitegemine, koristamine ja pesu voltimine. Muidugi on ka neid, kes lihtsalt vajavad kedagi, kes kuulaks,“ selgitab seda ametit pidav Külli-Carmen Gratškov.