HEAD IDEED UUEKS AASTAKS: ärata varakult lapse kultuuri- ja kunstihuvi!

Muidugi on internetis ohtralt infot absoluutselt kõige kohta ja võiks arvata, et küllap leiab ekraanide külge kleepunud laps hiljemalt teismelisena just sealt ise üles valdkonna, mis teda tõsiselt huvitab. Siiski ei maksaks sellele lootma jääda, targem on pakkuda võsukesele juba varakult võimalust kõigest osa saada – sest kui ei tea, ei oska ju ka tahta.