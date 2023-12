VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Kui laps ei taha Jõuluvana põlvel istuda, pole vaja teda selleks sundida

Ülesöömispüha on läbi ja koridoris ootavad siiani kingitused, et keegi need lahti pakiks. Ilmselt jõuan selleni alles uuel aastal, sest meie poeg on esimene lapselaps ja see tähendab ju kingituste mäge. Õnneks tõid kõik nii vajalikke ja tema huvidest lähtuvaid kinke. Olen väga tänulik, et mu lapse ümber on nii vinge perekond.