KUS ON ÕPETAJATE KINKIDE LAGI? Lapsevanemad vaidlevad: kas viimaks kingime siis reisi, kus on kõik hinnas?

Birgit kasvatab lasteaiaealisi Villemit (2 a 9 kuud) ja Liisat (1 a 7 kuud). Villem on lasteaias käinud pisut üle aasta ja pesamuna Liisa harjutab teist nädalat, kuid on juba päris sisse sulandunud. Birgiti sõnul on selle aja jooksul rahade korjamist erinevate ürituste tarbeks olnud juba palju ja organiseerijate tiimis ta olla ei soovi. „Meie laste rühmas on üks-kaks aktivisti, kes raha koguvad.”