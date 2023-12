„BEEBIPALAVIK“ | Kuulajad räägivad: millal päkapikud käima hakkavad ja kuidas lahendatakse lastele jõulukinkide tegemine?

„Beebipalavik“ on sel korral jõululainel! Stuudios on saatejuht Katharina Toomemets ja Õhtulehe beebiblogija ning Lapse portaali toimetaja Mondela Urbala. Palusime oma kuulajatel meile saata jõuluteemalisi kirju ja loeme need ette. Üks kiri saab saate lõpus premeeritud ka 50eurose Baltbaby kinkekaardiga!