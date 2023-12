KUUS AASTAT PIMEDUST! Depressiooniga võitlev naine: mõnel päeval olin hommikust õhtuni lihtsalt beebiga voodis ja ootasin, millal abikaasa koju jõuab

Inimest saab aidata alles siis, kui ta on selleks valmis. Kahe lapse ema Maren Roosnurm taipas alles tagantjärele, et oli aastaid depressiooni lõksus. „Parematel päevadel mõtlesin, et olukord pole ju nii hull ja ma ei vaja abi. Halvematel polnud mul lihtsalt jaksu ega energiat abi otsida,“ tunnistab ta.