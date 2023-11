NÄÄGUTAMISEST POLE KASU! Kümme nippi teismelisega suhtlemiseks

Me kõik tahame, et meid kuulataks, küll aga ei võta pahatihti aega teiste ärakuulamiseks. Kui teismeline tahab rääkida, tuleb võtta aega, et teda kuulata. Keskendu vestlusele täie tähelepanuga – ainult siis on lootust, et ta tuleb ka järgmisel korral, kui miski hingel kripeldab.