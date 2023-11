KÜSI ABI ENNE KUI ON HILJA! „Vanemad peaks saama vajalikku tuge juba esimeste ohumärkide korral.“

Karmeni sõnul aitab ta peamiselt naisi, kuid tegelikult on tal soov aidata lapsevanemaid olenemata soost. „Ma nõustaksin mehi suurima hea meelega. Paraku jõuavad need teemad rohkem siiski naisteni. Nii palju kui võimalik, julgustan neid kaasama ka oma partnereid. Ideaalis näeksin üldse nõustamis- või teraapiaprotsessi nii, et olenemata sellest, kas peamiselt tehakse tööd mehe või naisega, osaleksid vähemalt mingil määral ja mingil ajal protsessis mõlemad koos.“