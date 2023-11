„BEEBIPALAVIK“ | Jõulud-jõulud! Saada meile lugejakiri ja võida auhind!

Kuidas teie peres jõule tähistatakse? Kas laste jaoks on omad traditsioonid või on mingid traditsioonid sisse toodud just nimelt laste pärast?

Kuidas jõulud välja näevad, kui on vaja käia näiteks mõlema lapsevanema vanemate juures eraldi või kui lapsevanemad eraldi elavad? Kas olete kõik jõuluistumised samale päevale jaganud või tähistate jõule mitmel päeval? Kuidas on lahendatud kinkide tegemine?

Kuidas väiksemate laste vanemad jõulupidude ajal laste unedega seotu lahendanud on? Kas lapse uni on püha ja uneajaks lähete koju või lasete neil nautida ja unustate unegraafiku?

Kas teie kodus päkapikud käivad? Kuidas ja mis vanusest lastel päkapikud käima hakkasid? Kuidas lastele selgitasite, kes need päkapikud täpselt on? Mida päkapikud sussi sisse toovad – on need alati maiustused või ehk hoopis arendavad mänguasjad?