540grammisena sündinud poiss elas üle südameoperatsiooni! „Kui teda esimest korda hoida sain, hõljusin pilvedes.“

Joeli sünnist oma möödas veidi üle kuu, 3. novembril tähistasid vanemad tema esimest mini-sünnipäeva. „Raske öelda, kuidas meil läheb, sest iga päev on erinev. Kui ühel päeval on kõik korras, võib järgmisel olla täielik kaos. Hetkel on Joel stabiilne,” selgitab tema ema Leana Aas (23).