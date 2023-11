LASTEAED POLE KÕIGILE! Kodus lapsi hariv lasteaiaõpetaja: riiklik haridussüsteem vajab juba ammu muudatusi

Kahe poja ema Eneli on alushariduse pedagoog, kes töötas lasteaias. Vaatamata sellele on ta otsustanud oma lapsi mitte lasteaeda panna. „Elu usaldamine, toetavad vanavanemad ning minu alushariduspedagoogi taust andsid selle kindlustunde, et kodus laste õpetamine on meie pere ja laste jaoks parim otsus.“