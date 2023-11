Klatšimooride foorum sai lõpu? Sisulooja Jane Merela: olen sealse kiusu tõttu mõelnud, miks üldse elan

Sisulooja Jane Merela kogus 2021. aastal allkirju, et Perekooli foorumis ei oleks võimalik enam anonüümselt kommenteerida. Ämmaemandate ühing lubas foorumi põhilisest sopapritsijate rubriigist „Ajaviide- ja muud jutud“ anonüümsuse eemaldada. Kui varem said kõik nime Kägu all ükskõik mida kirjutada, siis nüüd võis iga inimene ise valida sobiva nime. „Enam sa ei pidanud olema Kägu, vaid said olla see, kes soovisid. Kuid ikkagi anonüümsena - tore lahendus ju!“ on Jane otsuses pettunud.