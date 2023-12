Valusate kogemuste najal nõustajaks: „Praegu on mul üks laps. Kaks last olen pidanud sünnitama ja matma.”

„Kui olin esimese lapse sünnist ja surmast natuke taastunud, jõudis minuni info, et on olemas kogemusnõustaja õpe,” räägib viljatus-, leina- ja raseduskriisi nõustaja Triinu Tints Õhtulehe podcast’is „Beebipalavik”. Praegu 5aastase poja ema Triinu on läbinud 15 ringi kunstlikku viljastamist ja sünnitanud kolm last, kellest kaks pidanud ka matma. Nüüd aitab ta kogemusnõustajana teisi.