„BEEBIPALAVIK“ | Raseduskriisi nõustaja: kui kurvameelsus pärast sünnitust on kestnud mitu nädalat, on ilmselt tegu sünnitusjärgse depressiooniga

Seekordse „Beebipalaviku“ külaline on vilatus-, leina- ja raseduskriisi nõustaja Triinu Tints. Just enda raskused lapse saamisel ja valusad kogemused on need, mis Triinu kogemusnõustajana teisi aitama tõukasid. Räägime nii Triinu tööst kui ka sellest, kuidas ära tunda sünnitusjärgset depressiooni.