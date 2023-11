SUUDLUS ALLES PÄRAST KIHLUST! Kristlik sisulooja Gertu Väät: on tähtis, et mõlemad pooled igatseksid oodata seksiga kuni abieluni

Noore naise sõnul on teineteisest eemale hoidmine täiesti tehtav, kuid päevad ei ole vennad. „Nagu kõigega siin maailmas, on raskemaid ja kergemaid perioode. Sellepärast on meeletult tähtis, et tahe oodata seksiga abieluni oleks mõlema poole igatsus. Ma isiklikult ei kujutaks ettegi, et üks pool soovib oodata, aga teine ei aitaks kaasa.“

Gertul ja tema kihlatul on vaheldumisi aegu, kui ühel poolel on raskem kui teisel. „Kui üks pool proovib ületada koos seatud piire, siis on meeletult oluline, et teine pool oskaks kaasa aidata ja võtta juhtivamat rolli, et koos siiski liikuda seatud eesmärgi poole,“ selgitab naine. Alati aitab mõtete mujale viimine – suure seltskonnaga liitumine või jalutamine. „On oluline, et kiusatuse tekkides ei jääks sa sinna istuma, vaid põgeneksid olukorrast. Sest niisama istuma jäädes saab see su suure tõenäosusega kätte ja hiljem võid kahetsusega tagasi vaadata.“

Gertu sõnab, et see on väljakutseterohke otsus, sest nad on ju ainult inimesed. „Meil kõigil on iha läheduse järele. See, et oleme kristlased ja otsustanud sellega oodata, ei tähenda, et oleme imeinimesed, kellel ei ole mitte mingeid tunge,“ toonitab naine. „Me lihtsalt oleme otsustanud mitte joosta enda tunnete järgi, vaid uskuda, et otsus jätta see abiellu on selleks, et mõlemat osapoolt kaitsta ja armastada.“

Naise sõnul on tänapäeval liiga palju noori, kes annavad enda süütuse kergelt ära ja tagasi vaadates tunnevad, et see otsus tehti nende eest. „Sellised olukorrad lõhestavad hinge. Vahekorras sa ju oled alasti nii hingelt kui ka füüsiliselt. Mina näen seda kõige suurema kingitusena, mida sa saad ühele inimesele kinkida. Kui aga inimene, kes selle kingi saab, ei oska seda hinnata, siis see tekitab hingelisel tasandil palju valu.”

SÜÜTUSE KINKIMINE: Gertu sõnul on tänapäeval liiga palju noori, kes annavad enda süütuse kergelt ära ja tagasi vaadates tunnevad, et see otsus tehti nende eest. Foto : Erakogu

Ootasid suudlusega kihlumiseni

Kõik kristlased on erinevad ja seavad ka erinevaid piire. Gertu sõnul loeb palju see, kui suur on inimese kujutlusvõime. „Olen kuulnud, et leidub inimesi, kes ei hoia isegi käest kinni enne abielu. Isegi kui mina ei pea seda vajalikuks, siis ei saa ma arvustada teiste valikuid, sest paljuski on see tunnetuse küsimus, kust läheb sinu piir.”