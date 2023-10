KAHE AASTAGA KOLM LAST! Noor ema: „Kogu aur läks selle peale, et nad kõik ellu jääksid.“

Reili Kimmel (33) on edukas kinnisvaramaakler, abikaasa ja kolme tütre ema. Tema kodus kasvavad esiklaps Saara Sierra (6) ning pesamunad Ariel (4) ja Aurora (4). „Saara Sierra oli väga oodatud ja plaanitud laps. Rasedus kulges kenasti ja sünnitus oli üks imelisemaid kogemusi minu elus,” meenutab Reili, kuidas tema emaroll alguse sai.

Uhke kolme tütre ema Reili. Foto : Erakogu

Koos abikaasaga võeti kiiresti vastu otsus, et nende perre tuleb väikese vahega kohe teine laps. „Tegelikult olen keskkoolist saati unistanud kaksikutest, aga kuna see esimesel korral ei õnnestunud, siis leppisin mõttega kahest väikese vanusevahega lapsest.”

Reili koos abikaasaga. Foto : Erakogu

Reili sai šoki, kui uut rasedust tuvastama minnes selgus, et seekord ta tõesti ootabki kaksikuid. Kuigi naine oli varem kaksikutest unistanud, siis pärast esimese lapse sündi ei osanud ta seda isegi mitte unes näha. „Minu ja abikaasa suguvõsades ei olnud kaksikute teema absoluutselt aktuaalne. Perele uudist teatades aga selgus, et minupoolses suguvõsas on varem üle põlve olnud kaksikuid. Minu vanaemaga see liin katkes.”

Naine meenutab, kuidas ta käis uudist teada saamas üksinda, sest mees oli Saara Sierraga kodus. „Meil oli kodus aega umbes kümme minutit, enne kui ta pidi tööle minema. Põhimõtteliselt ütlesin talle uudise ja ta sõitis minema. Tööle jõudes saatis ta mulle igasugust infot, mida oli leidnud suurperede kohta. See oli väga armas, et ta hakkas kohe ratsionaalselt mõtlema. Mina selline ei ole,” nendib Reili, et tema püüdis alles aru saada, mida arst talle just öelnud oli.

Oht kaksikute elule