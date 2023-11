Vanemlusmentor Tanel Jäppinen: aeg-ajalt lapsega kärkimine on inimlik, pidevalt tema peale karjumine aga mitte

„Rahumeelne lapsevanem võtab vastutuse iseenda eest ja on oma oskuste ja võimekuse piires rahumeelne ning reguleeritud. Aga me ei saa oodata, et ta kunagi närvi ei lähe. Kui seda juhtub harva ja aeg-ajalt, võime selle inimlikkuse arvele kirjutada. Kui asi on aga igapäevane, tuleb sellega tegeleda,” räägib vanemlusmentor ja rahumeelse vanemluse maaletooja Tanel Jäppinen Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik”.