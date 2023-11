„BEEBIPALAVIK“ | Vanemlusmentor Tanel Jäppinen: suurim kitsaskoht lapsevanemaks olemisel on oma emotsioonide reguleerimine

Mida teeb vanemlusmentor? Kuidas leidis Tanel tee sellesse ametisse? Kas rahumeelne vanem on see, kes kunagi oma lapse peale häält ei tõsta? Kuidas suhtub Tanel karistamisse? Mis on isade mastermind? Kuidas hoolitseda naisena selle eest, et isa ei jääks lapse kasvatamise teemades kõrvale? Need ja paljud teised küsimused saavad vastuse värskes episoodis.