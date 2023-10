25. rasedusnädalal beebi kaotanud naine: teadsin, et pean sünnitama surnud lapse

„Esimene asi, mis arst ütles, oli: „Ongi vist kõik.“ Teine arst vaatas ka ja noogutas. Ja siis öeldi mulle, et „Meil on väga kahju, aga lapse süda enam ei löö“,“ räägib Õhtulehe podcast’is „Beebipalavik” 21aastane Irja Bachmann hetkest, kui ta sai 25. rasedusnädalal teada, et tema teine tütar Luna on emaüsas surnud. Irja räägib valusa loo sellest, kuidas tal septembris tekkis äge preeklampsia ja ta tõi ilmale surnud lapse.