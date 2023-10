VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Minu võitlus vaimse tervisega on ilmselt elukestev protsess

Emadus on minu niigi keerulise vaimse tervise korralikult proovile pannud. Ma ei ole seda absoluutselt varjanud, et alguses ei saanud selle beebindusega mitte kuidagi vedama. Õnneks tänaseks ei saa ma just pidama, tahaks aina rohkem lapsega kõike teha ja talle pakkuda. See aga ei tähenda, et ma ei oleks ainult inimene ja mul ei oleks raskemaid aegu.