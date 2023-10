„LAHUTUS RÖÖVIS MULT LAPSED!“ Pereema tunneb meeletut kurbust, kuid austab teismeliste endi valikut

Maris (42) abiellus oma mehega väga noorelt. Naise sõnul oli tal unistuste abikaasa. „Kõige kurvem on see, et proovisime sära ja rõõmu igatpidi oma suhtesse tagasi tuua, aga see oli täiesti kadunud. Vähemalt minu poolt. Viimased viis aastat olen iga päev keerutanud peas mõtet alustada algusest.”