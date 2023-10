LAPSE KARISTAMINE TEEB ASJA HULLEMAKS! Vanemlusnõustaja soovitab: leia toimivad kasvatuslikud põhimõtted, mis annavad tulemusi

„Vaimsetest probleemidest esiplaanil on näiteks depressioon, ärevushäire, käitumisraskused, söömishäired, enesekaitseinstinkti häire ehk suitsiid, enesevigastamine. Kõik, kes on nendega kokku puutunud, teavad, et ravi on pikaajaline ja keeruline,” jagab vanemlusnõustaja Kerli Kivisild, mida võib kaasa tuua lapse karistamine vanakooli meetoditega.