540grammisena sündinud poiss võitleb oma elu eest! „Mõtlesin vaid, kas Joel jääb meiega või võtavad inglid ta enda hoole alla.“

„Ma ei arvanud, et tegu võib olla sünnitusega. Kes see ikka arvab, et 22 + 6 rasedusnädalal sünnitama hakkab. Suur hüüumärk lõi mu peas põlema aga vetsu minnes, kui avastasin, et keha eritab verist voolust,“ meenutab nooruke Leana oma poja enneaegset ilmaletulekut.