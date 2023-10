SÜNNITUSED OLID NAGU ÖÖ JA PÄEV! Noor ema Christin: esimese ajal arvasin, et suren ära. Teine kord oli kuus tundi duši all täielik zen

Helistasin mehele, et „tule nüüd ruttu, kohe läheb asjaks“. Olin üllatunud, et kas nii lihtne see sünnitamine ongi? Valusid ei ole ja avatust muudkui tuleb. Päris nii aga ei läinud,“ meenutab naine pettumust oma esimesel sünnitusel.