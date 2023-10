VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Viis olulist asja, mis muudavad elu väikelapsega palju lihtsamaks

Mu poeg saab järgmisel nädalal juba pooleteistaastaseks, aeg lihtsalt jookseb eest ära. Kui alles sünnitanud olin, siis mu sõbranna ütles, et lastega kodus olles päevad on nagu aastad, kuid aastad mööduvad nagu päevad. Ma ei tea ausalt ka tõetruumat lauset. Panin teile üle saja aasta kokku asjad, mis teevad elu kergemaks või on endiselt nii vajalikud meie elus. Kõigi jaoks ei pruugi olla samad asjad vajadusepõhised, kuid saangi lähtuda ainult meie elust.