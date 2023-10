ÄRA IIAL ÜTLE IIAL! Sisulooja Maarja: olin terve elu kindel, et ei taha lapsi, kuid järsku käis mingi klikk

Maarja Karolina Uritam (27) tituleerib ennast põhiliselt emana. „Ma ei oska endale praegu muud tiitlit panna, aga arvan, et see on päris suur ja võimas tiitel. Mu suureks kireks ja hobiks on saanud ka sisuloome ja lisaks on mul väga hinges laulmine. Tööalaselt olen pikalt tegutsenud teeninduses.”