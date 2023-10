GALERII | Kogu maine vara müüki ja seitsmeks kuuks lastega reisima: tunne oli väga vabastav!

„Sõbrad ütlesid, et nii äge mõte, ema aga muretses selle pärast, et ei näe meid nii kaua ja mis meist küll saab,“ naerab Perit Kirkmann-Raave, kes möödunud aastal võttis abikaasaga vastu otsuse, et nad müüvad Eestis kogu oma maise vara maha ja põrutavad lastega – toona viiekuune tütar ja viieaastane poeg – maailma rändama, Õhtulehe podcastis „Beebipalavik“.