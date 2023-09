Rasedate treener Kadri annab nõu: sünnitus võib olla nagu maraton. Hea, kui oled selleks võhma treeninud!

Kadri Leesment on võtnud südameasjaks teadlikult treenida beebiootel naisi ja värskeid emmesid. „Pärast sünnitust tuleb alustada tasa ja targu. Muidu võid endale liiga teha ning pead tegelema hoopis uute murekohtadega,“ hoiatab ta. Kadril endal on kolmeaastane poeg, keda oodates kasvaski tal koos kõhukesega ühtlasi huvi anda treeninguid just samas olukorras naistele.