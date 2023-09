KAISUS ON KÕIGE PAREM! Lapsekandmise entusiast Christin: turvatunne ja lähedus loovad lapse ja vanema vahel tugeva sideme

Christin Sillamaa kasvatab Tallinnas kahte last – nelja-aastast Ricot ja viiekuist Luisat. „Olen hästi ehe ja vaba inimene. Mulle meeldib avastada elu ilu emana ning seda jagada, inspireerida ja saada inspiratsiooni. Kõik, mis puudutab lapsi, on mulle väga hingelähedane ning paeluv. Lapsed on mind õpetanud nägema elu läbi nende silmade ning kasvatanud mind rohkem, kui oleksin kunagi osanud aimata,“ räägib ta.