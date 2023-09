VÕRGUBEEBI PÄEVIK | See tobe laste võrdlemine ei taha kuskile kaduda

Jagasin hiljuti Instagramis, kui palju minu peagi pooleteist aastaseks saav poeg sõnu teab öelda. Praeguseks on kokku 32 sõna, millest osad on ka loomahäälitusesed. Kui seda infot jagasin, siis tuli palju kirju, mis enamus olid kas üllatunud inimesed või samastuvad inimesed. Küll aga oli ka üks kolme lapse ema, kes oli veendunud, et ma valetan.