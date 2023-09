VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Pidasin täiskohaga tööd ja kodust väikelast palju suuremaks katsumuseks, kui see tegelikkuses on

Oleksin tegelikkuses võinud veel mõnda aega poole koha koormusega jätkata, kuid miski karjus mu sees, et kõik on uus septembrikuus ja nii ma selle väljakutse vastu võtsin. Ma arvan, et suurt rolli mängib ka see, et ma olen neli nädalat väga korralikult trenni teinud ja toitunud ehk mul on lõpuks ometi normaalselt energiat ja jaksu.