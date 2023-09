Vähem kui aastaga üle 15 000 jälgija! Sisulooja Piia Appo: poeg on minu suurim kriitik, keda võiks võrrelda Mihkel Rauaga

„Mõned täiskasvanud halvustavad sotsiaalmeediat, eriti TikToki, kuid ei tee ise midagi selleks, et seal leviv sisu oleks kasulik, asjalik või parem,“ arutab videoseeria „Jutud 3aastasega“ looja Piia Appo, kelle vaadatuim video on eriti naljakas. „Laps teatas mulle väga tõsiselt, et ma ei oska laulda. Teda võiks kriitikameele poolest võrrelda Mihkel Rauaga.“