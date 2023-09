Mihkel Joost: isa võiks olla sirgeselgne mees, kes vastutab oma sõnade ja tegude eest, kuid piisavalt haavatav, et lastele lähedust pakkuda

„Minu jaoks on isa justkui kalju, aga selline kalju, kes oskab oma emotsioone välja näidata – et ei tekiks iganenud mentaliteeti, et peab kannatama ja mehed ei nuta. Tänapäeva isa võiks olla sirge seljaga seisev mees, kes suudab iseenda tegude ja sõnade eest vastutada, olles piisavalt haavatav, et pakkuda lastele armastust, soojust, füüsilist lähedust,“ räägib kahe lapse isa Mihkel Joost Õhtulehe podcastis „Beebipalavik“.