Faktid vanavanemate kohta! Eestis elab 66 vanaema, kes on üle 100aastased

Statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg on kokku pannud blogipostituse ja uurinud, milliseid põnevaid andmeid leidub Eesti vanaemade ja vanaisade kohta.



Vanaemasid on 215 687 ning nad moodustavad vanavanematest 64 protsenti. Kuna meeste oodatav eluiga on naiste oodatavast elueast madalam, on vanaisasid märgatavalt vähem – täpsemalt 91 761 võrra vähem. Vanaisasid on kokku 123 926.

Keskmine vanaema on 68 aastat vana. Vanaisad on mõnevõrra nooremad ning neid on kõige rohkem vanuses 66. Keskmine vanaisa on 66 aastat vana. Vanavanemaid leidub siiski väga erinevates vanustes: noorimad on alla 40aastased – 171 vanaema, 33 vanaisa. 66 vanaema on üle 100aastased, vanaisasid on selles vanuses vaid kolm.