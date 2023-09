Vanemlusmentor Kertriin Petrov: emad piitsutavad ennast ja ühiskond on nende vastu sama karm. Anname emadele tiivad tagasi!

Suure tähega Ema, keemik, joogaõpetaja ja vanemlusmentor – need märksõnad kirjeldavad kolme lapse ema Kertriin Petrovit. „Minu jaoks oli emaduses nii palju küsimusi ja keegi ei osanud vastata. Öeldakse, et ära vihasta laste peale, aga kuidas mitte vihastada? Seda ei ütle keegi. Ja miks õed ning vennad kaklevad? Kuidas teha nii, et nad ei kakleks, ka mitte varjatult?” arutab ta.