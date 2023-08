SIPUPÜKSTES SOTSIAALMEEDIASSE: miks teha pisipõnnile oma kontod? Katrin Lust: kurjad pilgud on kõikjal, nende järgi ei saa elada!

Mari-Leen Albersi ja Meelis Tomsoni ehk Marimellide blogipere lapsed Hedon (8) ja Hedelin (2) on ühed neist, kellel on juba isiklikud Instagrami kontod. Lisaks on lastel olemas enda e-postiaadressid ja Youtube’i kanalid. „Kuna Hedon sündis varem ja oli kohe osa meie blogiperest ehk tänu temale me üldse blogima hakkasimegi, siis on tema kontod ka avalikud,” sõnavad Marimellid.