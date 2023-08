KOOLITRENDID 2023: noored räägivad, mida sel sügisel kindlasti kotti panna. „Tahaks, et mu vihikud ja pinal oleksid pastelsed. Koolikott võiks olla musta värvi.“

Nagu paljudes valdkondades, nii on ka koolitarvete hulgas oma trendid ja kindlad tooted, mida noored taga ajavad. Aga mis siis ikkagi on need asjad, mida kohe kindlasti tahetakse esimesel septembril koolikotti panna? Mida peavad noored ise kõige olulisemaks koolitarvete valimisel ja kellega koos on tore poodlemas käia?