FOTOGRAAF SÜNNITUSELE!? Hanna Bender: minu töös on oluline ilu ja esteetika. Ma ei näita kunagi alastust alastuse pärast

„Pildistan seda, mis tol hetkel asjakohane ja protsessis oluline on. Me teame, kust laps sünnib ja sünnihetkel on seal tõesti väga palju alastust, aga valin selliseid nurki, kus alastus näeb kena välja ja on esteetiline. Seda hirmu ei peaks üldse tundma, et kaadrid oleks pärast õõvastavad või liiga detailirohked,“ räägib sünnifotograaf Hanna Bender Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“.