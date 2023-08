VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Raske on lugeda ilusaid imetamise lugusid, sest ebaõiglus mu sees karjub, et miks meil teisiti läks

Pidasin end alati selleks emaks, kes annab võimalikult kaua rinda. Ma arvasin, et kindlasti mulle meeldib see tunne ja side, mis imetamisel lapsega tekib. See tundus mulle nii maagiline kõik. Kui aga reaalsus kohale jõudis, siis kõik mu arvamused lükati ümber.