KAS EESTI EMAD ON VALMIS? Rinnapiimast ehete meisterdajad: meile on piima saadetud nii kreemitopsides kui jogurtipudelites

Rinnapiimast ehteid valmistav Karina tõdeb, et paljud ehtekunstnikud ei taha teistele öelda, kuidas nad seda täpselt teevad. „Segamissuhe ja säilitusmeetod tuleb ikka endal välja töötada. On olemas mingid vihjed, aga selleni, kuidas sina teed, tuleb ise jõuda. Lõppehteni jõudmine võtab väga palju aega ja energiat. Mai keskel jõudsime oma esimese ehteni, millega olime mõlemad rahul. Ma kahtlesin algul, kas hakkame ikka teistele näitama, kui meil on ainult üks ehe, aga Marinee julgustas, et teeme Instagrami ära ja hakkame pihta. Vaatame, kuidas emad selle vastu võtavad ja kui huvi on, teeme firma ka.“

Kui palju sellised ehted kamaksavad ja millisel meetodil valmistavad neid Karina ja Marinee?