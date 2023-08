„BEEBIPALAVIK“ | Rinnapiimast ehted!? Jah! Kaks Eesti naist just sellise ettevõtmise püsti panidki

Seekordses „Beebipalavikus“ on külas kaks ettevõtlikku Eesti naist, kes tõid Eestis turule midagi ennenägematut – nad hakkasid rinnapiimast ehteid tegema! Karina Köörna ja Marinee Metssoon kuulsid, et välismaal on rinnapiimast ehete tegemine väga populaarne, ja otsustasid ka Eesti emadele pakkuda võimalust oma imetamisteekond kaunisse ehtesse panna. Nii sündis Heira disain.