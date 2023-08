VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Tabasin end mõttelt, kui suur mu laps juba on, ja see vallandas nii palju segaseid tundeid

Oleme mehega viimasel ajal palju heietanud, et kuidas see aeg nii ruttu on läinud. Enne kui ma ema veel polnud, ei mõistnud ma absoluutselt seda aja liikumist. Lapsega elu ja tema kasvamine paneb aja täiesti uude perspektiivi. Aeg sõna otseses mõttes kaob käest.