Tänu viljatusravile kolm last saanud naine: iga ebaõnnestumise järel nutsin end tühjaks, leinasin ja haarasin uuesti härjal sarvist

Kibedad pisarad, ühe triibuga rasedustestid ja hirm on märksõnad, mis kirjeldavad Anna kunstliku viljastamise kogemust. „Kas kõik on ikka hästi? Kas rasedus jääb püsima? Need segased tunded valdasid mind iga rasedusega,” räägib Anna, kellel õnnestus tänu viljatusravile saada kolm poega.